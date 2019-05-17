В ЕС рассчитывают достигнуть в июне конечных соглашений с Беларусью по приоритетам партнерства

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ‬В Европейском союзе рассчитывают в июне достигнуть конечных соглашений с Беларусью по приоритетам партнерства, сообщил корреспонденту БЕЛТА информированный источник из европейской структуры, передает корреспондент БЕЛТА.‬

‪Пока заключение этого документа блокирует позиция Литвы относительно Белорусской атомной электростанции. Собеседник заметил, что в безопасности строящейся АЭС действительно заинтересованы все стороны, однако в Литве данный вопрос был дополнительно политизирован на фоне президентских выборов. ‬

‪Беларусь ранее провела стресс-тесты станции по европейским методам и в скором времени представит национальный план действий по итогам экспертных оценок, который позволит повысить безопасность АЭС. По словам источника, с обнародованием этого документа у Евросоюза появится больше возможностей отстаивать подписание приоритетов партнерства перед другими странами - членами ЕС. Иными словами, европейская сторона рассчитывает убедить Литву в том, что Беларусь сама заинтересована в безопасности своей атомной станции, принимает для этого меры и прислушивается к рекомендациям.‬

‪Беларусь и Евросоюз также завершили содержательную часть переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Источник в Еврокомиссии отметил, что сторонам осталось урегулировать формальности, которые касаются процедуры подписания документов. По его словам, после решения этих вопросов соглашения будут заключены в скором времени.-0-‬