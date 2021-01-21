В МИД Беларуси обсудили развитие отношений с Великобританией в контексте ее выхода из ЕС

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Новости темы "Выход Великобритании из ЕС"
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
На переговорах были рассмотрены вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
"Сергей Алейник и Жаклин Перкинс обсудили отдельные вопросы развития отношений между странами в контексте выхода Великобритании из Европейского союза", - говорится в сообщении.-0-