В МИД Беларуси состоялась очередная встреча с представителями УВКБ ООН и МОМ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cостоялась очередная встреча начальника главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Ирины Величко с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ ООН) Мулусеу Мамо и представителем Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедовой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Белорусский дипломат выразила благодарность УВКБ ООН и МОМ за их активное взаимодействие с государством по оказанию гуманитарной помощи беженцам и мигрантам на границе Беларуси с Польшей.

Обсуждено дальнейшее взаимодействие с представительствами УВКБ ООН и МОМ в целях скорейшего разрешения ситуации на границе с учетом соблюдения наилучших интересов искателей убежища.-0-