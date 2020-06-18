В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу Белгазпромбанка

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси сегодня состоялась встреча с послами стран Европейского союза и главой дипмиссии США. Во время мероприятия обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках расследования белорусская сторона в качестве информирования уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая запросы с их стороны. Для того чтобы выработать возможные направления взаимодействия, в МИД была дополнительно организована встреча зарубежных дипломатов с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Он подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству.-0-

В КГК обнародовали факты противоправной деятельности Бабарико Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка.

Фото Оксаны Манчук