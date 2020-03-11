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11 марта 2020, 23:23

Контактная группа договорилась о новых механизмах урегулирования конфликта на востоке Украины

Фото из архива
Фото из архива
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Трехсторонняя контактная группа по Украине начала заседание в Минске
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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контактная группа договорилась о новых механизмах урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак, передает корреспондент БЕЛТА,

"На мой взгляд, состоялся достаточно конструктивный разговор с участием всех заинтересованных сторон. Мы нашли неокончательное, конечно, решение механизмов урегулирования конфликта в ближайшее время. Первое, конечно, же касается гуманитарных вопросов, безопасности, договорились в течении недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств. Также договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта", - рассказал Дмитрий Козак.

По его словам, последнее чрезвычайно важно. "Мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта, мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, безопасности и в экономических вопросах. Такой механизм предварительно принципиально согласован и я очень надеюсь, что мы на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта по его урегулированию", - отметил Дмитрий Козак.-0-

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Минск переговоры Россия Украина
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