В Минске пройдут межмидовские консультации по сотрудничеству стран СНГ в ОБСЕ, с ЕС и НАТО

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на темы "О сотрудничестве государств СНГ в ОБСЕ" и "О взаимодействии стран Содружества с Европейским союзом и другими многосторонними европейскими организациями, с НАТО и по вопросам евразийской безопасности" пройдут 8 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках первой темы представители внешнеполитических ведомств обсудят приоритеты стран Содружества в ОБСЕ, рассмотрят вопросы, касающиеся координации позиций к СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря этого года и оценки эффективности проектной и полевой деятельности ОБСЕ в государствах СНГ.

При рассмотрении второй темы участники консультаций дадут оценку реализации программы "Восточное партнерство", обсудят координацию позиций по вопросам взаимодействия с НАТО. Будут затронуты вопросы отношений государств Центральной Азии с Европейским союзом и отношений Россия-ЕС.-0-