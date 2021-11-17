В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве сегодня состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой приняла участие белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета Безопасности.

Участники форума обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по миграционной проблематике, противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, развитию биологических угроз. Одним их ключевых вопросов встречи стало рассмотрение вызовов, исходящих с территории Афганистана.

Белорусской стороной акцентировано внимание на том, что наша республика сегодня выступает форпостом в Восточно-Европейском регионе, противодействуя всему спектру современных рисков, вызовов и угроз. Наряду с обострением военно-политической обстановки, наращиванием внешнего силового присутствия у белорусских границ осложняется миграционная ситуация. Сопредельные европейские страны показали полную несостоятельность и неспособность цивилизованно обсуждать возникающие проблемы, а так называемые "либерально-демократические" ценности вытеснили здравый смысл в европейской дипломатии. Манипулируя такими понятиями, как борьба за права человека и свобода слова, Запад показывает свое истинное лицо, демонстрируя жестокое отношение к мигрантам, пытающимся попасть в Европейский союз.

Кроме вопросов многостороннего сотрудничества руководителями делегаций государств-участников был обсужден широкий спектр ключевых направлений двустороннего взаимодействия. Так, в ходе встречи Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым уделено пристальное внимание прогрессу в рамках союзного строительства в сфере безопасности, а также подписан План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2022-2023 годы.

В рамках мероприятия для секретарей советов безопасности государств - участников СНГ руководством ПАО "Сбербанк" был организован семинар по вопросам применения искусственного интеллекта.-0-