В отношениях Беларуси и Узбекистана будет все больше точек соприкосновения - Кочанова

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дружественных отношениях Беларуси и Узбекистана будет все больше точек соприкосновения. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что между Беларусью и Узбекистаном исторически сложились добрые братские отношения, которые поддерживаются президентами двух стран. "Это дает сегодня уверенность в том, что дружеские отношения между народами, парламентами и правительствами будут выстраиваться и находить все больше точек соприкосновения. А это позволит успешно развиваться и Беларуси, и Узбекистану", - сказала председатель Совета Республики.

Спикер напомнила, что Беларусь всегда рассматривала Узбекистан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Двусторонние отношения вышли на абсолютно новый уровень после того, как белорусский и узбекский лидеры обменялись визитами в 2018 и 2019 годах соответственно. Межправительственный план мероприятий за эти два года был актуализирован. Почти 30% мероприятий уже выполнены.

Развиваются торгово-экономические отношения, растет двусторонний товарооборот. В 2019 году в Минске состоялся первый форум регионов Беларуси и Узбекистана. Практика показала, что такая форма сотрудничества очень важна для обеих стран. Особый интерес для них представляет промышленная кооперация. "Для нас очень важны перспективы по созданию совместных производств и предприятий", - сказала Наталья Кочанова.

В декабре 2019 года в Узбекистане состоялись выборы в нижнюю палату парламента. Накануне было избрано руководство, образованы комитеты верхней палаты, а правительство по Конституции этой страны подало в отставку. Парламентские выборы в 2019 году прошли и в Беларуси. "Мы продолжим славные традиции, которые были начаты предыдущими руководителями парламентов. Будем работать для того, чтобы двусторонние отношения укреплялись и находили продолжение по всем направлениям", - резюмировала спикер.-0-