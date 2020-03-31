В парламенте считают недопустимым распространение слухов о коронавирусе

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение слухов о коронавирусе недопустимо, заявила сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время заседания профильной комиссии рассмотрен вопрос "Об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации и предотвращении распространения недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса. Законодательство и правоприменительная практика". "Важнейшим направлением наряду с предоставлением полной и достоверной информации по теме коронавируса является противодействие распространению слухов. С одной стороны, мы говорим о предоставлении населению полной, достоверной, своевременной информации, а с другой - о необходимости не допускать роста панических настроений. Даже есть такой термин - инфодемия", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила, что в ряде стран предусмотрена в том числе уголовная ответственность за распространение ложной информации. "Закон Беларуси о СМИ содержит необходимый инструментарий для того, чтобы противодействовать злоупотреблению недостоверной информацией. Вопрос - в практике применения. Здесь и сейчас необходимо видеть и понимать, что несет за собой та или иная информация, на что она нацелена: проинформировать или посеять панику?" - добавила она.

Лилия Ананич особо подчеркнула, что в данном контексте разговор идет не только о СМИ, но и о той информации, которую распространяют другие пользователи интернета. "Население должно понимать, что любая информация, не подтвержденная авторитетными источниками, нередко построенная на эмоциях, несет больше вреда, чем пользы", - добавила она.

Во время обсуждения вопроса парламентарии рекомендовали Белорусскому союзу журналистов во взаимодействии с иными журналистскими общественными объединениями и редакциями СМИ выработать принципы и подходы к освещению в средствах массовой информации и интернет-ресурсах темы COVID-19, опираясь на рекомендации ВОЗ.-0-