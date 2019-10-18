В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по уточненным данным, зарегистрировано 560 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, 367 из них, или 65,5% от общего числа, являются членами политических партий. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Больше всего среди кандидатов в депутаты представителей Либерально-демократической партии - 98 человек, или 17,5% от общего числа. Далее следует КПБ. Коммунистов среди претендующих на депутатский мандат 57 (10,2%). От Объединенной гражданской партии зарегистрировано 47 кандидатов (8,4%).

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