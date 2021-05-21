В повестке сегодняшнего онлайн-саммита ЕАЭС 15 вопросов, в том числе по газу и лекарствам

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского экономического союза, членом которого является и Беларусь, пройдет сегодня в режиме видеоконференции. Об этом информируется на сайте Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты государств - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

В повестке - 15 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза будет доложено о выполнении поручений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран.

На повестке дня - сотрудничество стран союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Главам государств ЕАЭС будут представлены доклады о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза за 2020 год, результатах мониторинга исполнения в 2019-2020 годах государствами союза положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2020 год, информация в соответствии с подп.5 п.20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение №20 к Договору о ЕАЭС), годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 год.

Ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021-2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, утвержденный решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года №23, соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.

Высшему Евразийскому экономическому совету будут представлены кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызстана - Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК вместо Эмиля Кайкиева.-0-