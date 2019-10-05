В ЦИК заявляют об отсутствии массовых нарушений при сборе подписей на выборах в Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва массовых нарушений не выявлено. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Сбор подписей идет с 8 сентября. Этот этап парламентской кампании, по оценкам ЦИК, проходит достаточно организованно, соблюдается Избирательный кодекс. "Есть отдельные нарушения, но я бы не говорил, что они являются массовыми", - отметил Вадим Ипатов. Инициативным группам и конкретным выдвиженцам объявлено около 30 предупреждений. "Пикетирование, которое ведется сегодня, имеет только одну цель - сбор подписей. Нарушения, по которым вынесены предупреждения, связаны с тем, что пикеты выходят за эти рамки", - пояснил зампредседателя ЦИК.

Он призвал участников выборной кампании соблюдать законодательство, поскольку при повторных нарушениях выдвиженец может быть не зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты.

По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты Палаты представителей седьмого созыва выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершается 7 октября. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-