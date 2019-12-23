Венедиктов: президенты Беларуси и России обязательно договорятся

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России обязательно договорятся. Такое мнение в программе "Панорама" в эфире "Беларусь 1" высказал российский журналист, главный редактор и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов накануне интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Я знаю, что наш Президент готов к дополнительному разговору с вашим Президентом, еще, возможно, до Нового года. Думаю, лидеры договорятся", - сказал Алексей Венедиктов.

Через социальные сети российскому журналисту поступило около 2 тыс. вопросов. Основные из них касаются тем интеграции и взаимодействия братских народов. "Есть возможность задать вопрос Президенту Беларуси напрямую - как видит ваше руководство интеграцию. Я это и спрошу у Александра Лукашенко в первую очередь", - отметил журналист.

Это не первое интервью белорусского лидера Алексею Венедиктову. "У Александра Лукашенко я брал интервью два раза. Один раз я приезжал в 1997 году, второй раз - в начале 2000-х, но это были небольшие интервью всего минут по 10. Но мы с ним разговаривали и без интервью, просто встречались, когда он приезжал в Москву, когда я приезжал сюда. А теперь это будет первое большое интервью, считайте, за 15 лет. Я хочу, чтобы ваш Президент изложил свою позицию для российских читателей, слушателей, интернет-пользователей", - добавил он.-0-