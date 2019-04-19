Визит Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны - Цуй Цимин

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Предстоящий в апреле визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя присутствовал в Овальном зале во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Дипломат подчеркнул, что во время встреч в Пекине будут обсуждаться вопросы углубления белорусско-китайского сотрудничества, которое в настоящее время достигло очень высокого уровня. Цуй Цимин убежден, что потенциал контактов далеко не исчерпан и впереди еще много совместных проектов.

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине, в котором примет участие белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко, призван определить дальнейшие пути взаимодействия стран в рамках этой инициативы.

Цуй Цимин отметил, что Беларусь активно участвует в "Одном поясе и одном пути", а Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" привлекает все большее количество резидентов, причем интерес к парку проявляют не только китайские компании, но и европейские.

Не так давно зарубежные дипломаты вместе с главой МИД Владимиром Макеем посетили парк и ознакомились с его деятельностью и перспективами развития.-0-