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12 августа 2021, 14:31

Власти Литвы не готовы разговаривать с народом – литовский эксперт

Фото regnum.ru
Фото regnum.ru
12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Протесты у здания литовского Сейма еще больше раскололи общество и показали неготовность литовских властей разговаривать с народом. Об этом заявил литовский общественный деятель Жильвинас Разминас.

"Мы видим, что у власти нет ничего общего с литовским народом, гражданами Литвы - они только марионетки Вашингтона и Брюсселя", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил Жильвинас Разминас, протест нужно было организовывать не у здания литовского парламента, где формально правящие ничего не решают, а у американского посольства. Кроме того, организаторы вильнюсских демонстраций допустили еще несколько ошибок, не будь которых, выступления имели бы больший успех, считает эксперт.

"Говорить надо было не только о том, что сейчас случилось: про потоки мигрантов, про коронавирус, а надо говорить об изменениях строя, о том, как надоело жить в такой Литве, которая как колония. Мы не рабы, мы должны быть собственниками государства, а не какими-то третьим или пятым сортом", - считает Жильвинас Разминас.

Он добавил, что протесты у здания литовского Сейма, прошедшие под лозунгами отставки правящих, удались, потому что теперь руководство страны увидело масштабы народного недовольства их политикой.

"Митинг удался, потому что народу собралось немало, и видно, что людям очень надоела эта либеральная власть, этот посткапиталистический строй – они хотят перемен", - заявил Разминас.

10 августа тысячи митингующих вышли на улицы Вильнюса с требованием отменить ограничения для непривитых от коронавируса и призвали правительство уйти в отставку. Протесты переросли в беспорядки, в результате которых были задержаны 26 человек, между тем полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.-0-
 
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