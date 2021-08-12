Власти Литвы не готовы разговаривать с народом – литовский эксперт

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Протесты у здания литовского Сейма еще больше раскололи общество и показали неготовность литовских властей разговаривать с народом. Об этом заявил литовский общественный деятель Жильвинас Разминас.





"Мы видим, что у власти нет ничего общего с литовским народом, гражданами Литвы - они только марионетки Вашингтона и Брюсселя", - подчеркнул он.





Поэтому, продолжил Жильвинас Разминас, протест нужно было организовывать не у здания литовского парламента, где формально правящие ничего не решают, а у американского посольства. Кроме того, организаторы вильнюсских демонстраций допустили еще несколько ошибок, не будь которых, выступления имели бы больший успех, считает эксперт.





"Говорить надо было не только о том, что сейчас случилось: про потоки мигрантов, про коронавирус, а надо говорить об изменениях строя, о том, как надоело жить в такой Литве, которая как колония. Мы не рабы, мы должны быть собственниками государства, а не какими-то третьим или пятым сортом", - считает Жильвинас Разминас.





Он добавил, что протесты у здания литовского Сейма, прошедшие под лозунгами отставки правящих, удались, потому что теперь руководство страны увидело масштабы народного недовольства их политикой.





"Митинг удался, потому что народу собралось немало, и видно, что людям очень надоела эта либеральная власть, этот посткапиталистический строй – они хотят перемен", - заявил Разминас.





10 августа тысячи митингующих вышли на улицы Вильнюса с требованием отменить ограничения для непривитых от коронавируса и призвали правительство уйти в отставку. Протесты переросли в беспорядки, в результате которых были задержаны 26 человек, между тем полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.-0-