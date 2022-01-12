Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет 13 января

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 13 января в режиме видео-конференц-связи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан", - сказал пресс-секретарь.
В заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.-0-