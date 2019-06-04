"Восточное партнерство" должно оставаться приоритетом для Евросоюза и его партнеров - посол Румынии

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Инициатива "Восточное партнерство" и в дальнейшем должна оставаться приоритетом для Евросоюза и его партнеров. Такое мнение высказал посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Виорел Мошану пояснил, что организация этого мероприятия посольством Румынии совместно с Фондом Конрада Аденауэра и экспертной инициативой "Минский диалог" обусловлена не только необходимостью отметить годовщину "Восточного партнерства" и румынским председательством в Совете ЕС. В настоящее время происходит эволюция в регионе восточного соседства ЕС, и это является стратегически важным для Румынии и других государств - членов региона. "Сегодняшнее обсуждение может продемонстрировать, что "Восточное партнерство" должно оставаться приоритетом для Европейского союза и его соседей", - сказал посол.

Виорел Мошану убежден, что 10-я годовщина - прекрасная возможность оценить достижения "Восточного партнерства" и начать всестороннее обсуждение приоритетов на следующее десятилетие. Не так давно в Брюсселе прошли праздничные мероприятия, посвященные этому юбилею, в частности министерская встреча ВП и конференция высокого уровня с участием лидеров ЕС и стран "Восточного партнерства".

Виорел Мошану отметил, что инициатива ЕС оказалось беспроигрышной, несмотря на то, что иногда были критические моменты в ее развитии. По его словам, "Восточное партнерство" вносит вклад в укрепление экономики и общества восточных соседей, стабильности на границах ЕС и расширяет возможности для сотрудничества. Это помогает лучше интегрировать экономику партнеров в европейский рынок, развивать малые и средние предприятия, привлекать инвестиции.-0-