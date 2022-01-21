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Политика
21 января 2022, 21:46

Всебелорусскому народному собранию уйдет часть полномочий от Президента и парламента

Ольга Чуприс. Фото из архива
Ольга Чуприс. Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусскому народному собранию в соответствии с вынесенным на референдум проектом обновленной Конституции уйдет часть полномочий от Президента и парламента. Об этом заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс заявила в новостном эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, выстраивание сдержек и противовесов, определение в этом роли ВНС было ключевой задачей, которая стояла с момента создания Конституционной комиссии и до последнего дня и финального совещания у Президента.

"Что касается сдержек и противовесов, то часть полномочий от парламента ушла Всебелорусскому народному собранию, часть - от Президента. Собственно само Всебелорусское народное собрание призвано стать дополнительным институтом сдержек и противовесов. Оно стоит как бы над всеми государственными органами в тех случаях, когда необходимо", - заявила Ольга Чуприс.

Она рассказала о двух главных задачах, которые будут стоять перед ВНС. Этот орган будет решать ключевые вопросы развития государства и общества - принимать стратегически важные документы. Функционал ВНС также будет использован в тех случаях, когда может случиться политический кризис или ветви власти не смогут договориться между собой по важнейшим вопросам для общества.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.-0-

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