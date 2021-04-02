Встреча Головченко и Мишустина состоится в апреле

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая встреча глав правительств Республики Беларусь и Российской Федерации Романа Головченко и Михаила Мишустина состоится в апреле. Об этом заявил сегодня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по видеосвязи из Москвы, приветствуя участников торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мезенцев отметил, что "по поручению Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко правительства во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко вышли на иной уровень диалога, взаимопонимания и взаимодействия".

"Видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным, - сказал он. - Верю в то, что предстоящие переговоры глав правительств в этом месяце подтвердят движение вперед. Примеров такого движения по-настоящему множество".

Дмитрий Мезенцев обратил внимание на беспрецедентное санкционное давление, которое сейчас оказывается на Россию и Беларусь. "Значит, для нас сокращается возможность экспортных поставок, для нас закрываются рынки, кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение, поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее", - резюмировал он.

"Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы и спорим, но спорим по-братски, и порой трудно договариваемся, и какие-то мясные, газовые, нефтяные, кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб и горизонт нашего сотрудничества", - добавил Дмитрий Мезенцев.

Сегодня во Дворце республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. Участвуют в мероприятии руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.

В программе тематические экспертные обсуждения: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства", "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития", "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".-0-