Встреча рабочей группы Беларуси и России по различным аспектам интеграции пройдет в ближайшее время

23 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В ближайшее время пройдет встреча рабочей группы Беларуси и России по различным аспектам интеграции. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу", - сказал министр.
Предполагается, что активная деятельность рабочей группы начнется после совместной встречи представителей обоих государств. "Конечно, они должны собраться вместе, обсудить предложения с одной и с другой стороны, свести все воедино и дальше уже по итогам совместной работы (а это невозможно без совместной встречи) докладывать руководителям государств о тех наработках, которых они достигли", - пояснил Владимир Макей. Время и место проведения встречи пока не назначено.
Пока министр не стал называть конкретные предложения, которые выдвигает белорусская сторона, а лишь отметил, что все они будут "направлены на спокойное, нормальное движение по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в свое время".
По его словам, рабочая группа по вопросам интеграции не планирует обсуждать тематику поставок нефти и нефтепродуктов. Он считает, что нефтяные вопросы нельзя смешивать с вопросами углубления интеграции. "Но то, что нефтяные проблемы надо обсуждать, это однозначно. Надо находить разрешение тех вопросов, которые уже перезрели", - добавил Владимир Макей.
Как сообщалось, договоренность о создании совместной рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и проблемных вопросов была достигнута во время встречи президентов Беларуси и России в конце 2018 года.-0-
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