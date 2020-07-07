Выборы президента считают важным событием в жизни страны более 90% участников социсследования БКМО

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы считают важным событием в жизни страны 91,9% участников социологического опроса "Региональные особенности электорального поведения населения Беларуси", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований Белорусского комитета молодежных объединений, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Республиканского союза общественных объединений БКМО Павел Алексо.

"Наша молодежная лаборатория завершила социсследование. Согласно его результатам, о проведении выборов президента Беларуси, которые состоятся 9 августа, знает подавляющее число белорусов - 98,9%. Президентские выборы важным событием в жизни страны считают 91,9% респондентов. Большинство (64%) рассматривают выборы как возможность личного влияния на будущее развитие страны, четверть ответивших (24,3%) относятся к ним как к закрепленной в Конституции форме демократии. И только каждый десятый (11,5%) считает выборы лишь формальной процедурой, не влияющей на реальный политический климат в стране", - рассказал​ Павел Алексо.

Респонденты также отметили, что при выборе того или иного кандидата учитывают только собственное мнение - 73,4%, рекомендации авторитетных личностей - 10,2%, мнение, сформированное СМИ - 7,5%, мнение друзей, родственников - 5,6%, мнение коллег по работе - 3,3%.​ "Что касается личных качеств кандидата, которые электорат учитывает при выборе, то большинство опрошенных учитывают в кандидате честность - 66,7%, опыт политической деятельности - 51,7%, патриотизм - 51,1%, государственное мышление - 50,8%", - отметил председатель БКМО.

Социсследование выявило специфику электоральных ожиданий граждан в зависимости от региона. "Так, среди главных качеств кандидата в президенты Беларуси в большей степени ценят государственное мышление - в Минске, честность - в Брестской области, способность к компромиссам (дипломатичность, уважение чужого мнения) - в Витебской области, опыт политической деятельности - в Могилевской области, патриотизм - в Гродненской области, компетентность в экономической и правовой сферах - в Минской области, креативность, нестандартность мышления - в Гомельской области", - добавил Павел Алексо.

Социологическое исследование проходило 19-29 июня в онлайн-формате. В опросе приняли участие более 2,1 тыс. респондентов. При этом статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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