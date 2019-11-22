Выборы спикеров палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря

Во время заседания

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 6 декабря. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

В этот день, 6 декабря, пройдут первые сессии обеих палат парламента. Главным вопросом повестки будут выборы их руководителей. Парламентариям предстоит также избрать вице-спикеров, председателей постоянных комиссий. Будут сформированы Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики.

Открывать сессии и вести их до избрания председателей палат будет руководитель Центризбиркома.-0-