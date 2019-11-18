Выборы в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно - миссия СНГ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Такова позиция миссии наблюдателей от СНГ, которую озвучил ее глава Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Миссия подготовила итоговое заявление, которое будет оглашено после того, как в Беларуси официально утвердят итоги выборов. Сергей Лебедев проинформировал о главных выводах. "По мнению наблюдателей от СНГ, органы власти Беларуси, избирательные комиссии всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - сказал он.

"Они проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Беларуси, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - подчеркнул Сергей Лебедев.

Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества.-0-

Миссия ШОС признает парламентские выборы в Беларуси прозрачными и демократичными Кампания соответствовала требованиям национального законодательства и международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь, сказал заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.

Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей Беларусь пригласила на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур. В их числе СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайская организация сотрудничества и другие.