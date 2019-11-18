Выборы в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно - миссия СНГ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Такова позиция миссии наблюдателей от СНГ, которую озвучил ее глава Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
Миссия подготовила итоговое заявление, которое будет оглашено после того, как в Беларуси официально утвердят итоги выборов. Сергей Лебедев проинформировал о главных выводах. "По мнению наблюдателей от СНГ, органы власти Беларуси, избирательные комиссии всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - сказал он.
"Они проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Беларуси, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - подчеркнул Сергей Лебедев.
Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества.-0-