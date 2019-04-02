Высокие технологии, транспорт и малый бизнес должны стать трендами СГ - Рапота

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высокие технологии, транспорт, малый и средний бизнес должны стать трендами дальнейшего развития Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

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