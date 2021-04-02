Выступление Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ПРИОРИТЕТЫ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Начинает свою работу пятая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Ее подготовка проходила на фоне уникального по своему масштабу общественного диалога, кульминацией которого стало проведение VI Всебелорусского народного собрания.

Всестороннее и заинтересованное обсуждение вопросов, от решения которых зависит будущее Беларуси, позволило выработать четкую стратегию экономического и общественно-политического развития страны.

Воля народа, воплощенная в девизе "Единство. Развитие. Независимость", становится безусловной программной установкой для всех ветвей власти. И депутатскому корпусу необходимо активно включиться в реализацию прямых поручений главы государства и документов, определяющих развитие Беларуси в текущем пятилетии.

В целом законодательная повестка пятой сессии отражает основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме, - укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала.

На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад.

Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел - прямая обязанность депутатов.

Нам необходимо оперативно принять инициированный депутатами закон о недопущении реабилитации нацизма. С позиции укрепления общественной безопасности следует рассмотреть законопроекты по вопросам защиты персональных данных, противодействия экстремизму, уголовной ответственности, проведения массовых мероприятий, трудовых отношений, средств массовой информации, адвокатской деятельности и ряд других.

Многие из них вынесены на сегодняшнее заседание. И дальнейшую работу с ними нужно взять на особый контроль, поскольку их принятие позволит нам более эффективно противостоять антигосударственной и антинародной деятельности. А самое главное - это даст возможность сосредоточить усилия власти и общества на преобразованиях, касающихся общественно-политического развития, которыми занимается созданная указом Президента Конституционная комиссия.

В состав комиссии вошли депутаты. И, безусловно, мы должны внести достойный вклад в ее деятельность. Вместе с тем нам крайне важно продолжать активную информационно-разъяснительную работу с населением. Люди должны знать, как идет подготовка конституционной реформы, ведь именно им предстоит определить судьбу Основного закона на референдуме.

Говоря о Конституции, отмечу, что ее обновление повлечет за собой изменение целого массива законодательства. Поэтому постоянным комиссиям уже сейчас нужно действовать с прицелом на будущее, анализировать и вносить свои предложения.

Что касается наших текущих планов, здесь также важно работать на опережение, постоянно оценивая соответствие обсуждаемых нами документов целям программы развития на 2021-2025 годы, прежде всего в сфере экономики.

Одной из самых принципиальных позиций этого блока для нас остается улучшение делового климата. Особого внимания заслуживают новации, вносимые в законодательство об инвестициях. Они предусматривают укрепление защиты прав инвесторов в случаях национализации или реквизиции имущества, неблагоприятного изменения налогового законодательства. Их следует серьезно проработать с заинтересованными, чтобы выйти на взвешенное решение. В целом же проект носит позитивный характер, и его принятие позволит усилить позиции страны в переговорном процессе по присоединению к ВТО.

Серьезные меры для повышения статуса и роли бизнес-ассоциаций предусмотрены проектом закона "О саморегулируемых организациях". Наделение их правом самостоятельно определять стандарты и требования к осуществлению профессиональной деятельности позволит не только снизить степень государственного регулирования отраслей экономики, но и усилить ответственность бизнеса перед государством и обществом.

В рамках сессии также ожидается внесение проекта закона о разрешении проблемы неплатежеспособности. Наша задача - защищая права кредиторов на взыскание долгов, дать возможность предприятиям, которые сегодня попали в сложную экономическую ситуацию, продолжить деятельность, сохранив тем самым трудовые коллективы и компетенции. Это принципиальное требование главы государства.

Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от развития человеческого капитала. И при рассмотрении новой редакции Кодекса об образовании основной упор нам надо сделать на тесной связи образования с наукой и производством, раскрытии творческого потенциала личности, без чего в принципе невозможна экономика знаний. Научно-исследовательская база высшей школы должна генерировать новые идеи, которые помогут нашим производителям выпускать конкурентную инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Все эти направления мы обсудим с представителями учреждений образования, работодателей, бизнес-ассоциаций в ходе парламентских слушаний, которые запланированы на июнь.

В повестке дня нашей сессии много и других вопросов - о туризме, дорожном движении, транспортных перевозках, социальной поддержке населения. Все они, несомненно, значимы и привлекут внимание общественности. Это требует от нас качественной, максимально оперативной работы, чтобы придать законодательству ту динамику и социальную направленность, которые были обозначены Президентом и участниками Всебелорусского народного собрания.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Палата представителей продолжает активную международную деятельность. Только с начала года мы провели порядка 30 онлайн-мероприятий.

Основной упор депутатский корпус делает на информировании международной общественности о ситуации в стране, решениях Всебелорусского народного собрания и ходе их реализации.

Полезные консультации проведены с нашими партнерами из Австрии, Испании, Турции. Состоялись встречи с послами Венесуэлы, Казахстана, Республики Корея, Сирии, Франции. На очереди - переговоры с коллегами из Китая, и повестку дня этой важной встречи надо насытить конкретным содержанием.

В многостороннем формате мы работали на таких крупных международных площадках, как Межпарламентский союз, МПА АСЕАН, Межпарламентская ассамблея православия и другие. Такую работу следует продолжать, не сбавляя темпов.

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ белорусской делегацией был представлен проект резолюции о противодействии потреблению наркотиков среди детей и молодежи. Это уже девятая резолюция, которую мы продвигаем на этой площадке. И нам важно обеспечить ее принятие. Несмотря на отмену полноформатного проведения летней сессии этой организации в Бухаресте, нам все же необходимо найти возможности для дальнейшей работы с нашими коллегами по этому и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тем для дискуссий и обсуждений у нас предостаточно. Мир не становится более безопасным. Гонка вооружений, активизация террористической и экстремистской деятельности, наркотики, трансграничная преступность, состояние экологии, пандемия - решение этих проблем не терпит отлагательств. И альтернативы диалогу и сотрудничеству здесь нет.

Именно на развитие диалога и направлены инициативы главы государства, которые Республика Беларусь продвигает на международной арене, проводя многовекторный миролюбивый внешнеполитический курс.

Нам надо продолжать искать точки соприкосновения, возможности плодотворных контактов. Здравомыслящих политиков в Европе немало. Уверен, что все они видят бесперспективность политики диктата, санкций и вмешательства во внутренние дела нашего государства.

Только белорусский народ имеет право определять свой путь развития, включая вопросы конституционного строительства. И западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято. Со своей стороны белорусские парламентарии открыты к диалогу и готовы взаимодействовать в любом формате.

Безусловно, главным нашим внешнеполитическим партнером остается Российская Федерация. Это было подчеркнуто и участниками Всебелорусского народного собрания.

Сегодня в Минске и Москве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить всех присутствующих в этом зале, а также российских коллег с этим праздником. Наши отношения, основанные на братском единстве белорусского и русского народов, общих для нас ценностях, являются гарантией дальнейшего углубления союзного строительства и повышения благосостояния граждан двух стран.

В нынешнем году мы отмечаем важное событие - 25-летие союзного парламентаризма. Для нас этот юбилей - прекрасный повод по-новому взглянуть на пройденный путь и наметить дальнейшие перспективы совместной работы. С этой установкой нам и надо идти на 60-ю юбилейную сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится в июне.

Еще одна знаковая памятная дата - 80-летие начала Великой Отечественной войны, победа в которой продемонстрировала миру несгибаемость духа и величие подвига советского народа.

К сожалению, сегодня нам приходится бороться с попытками фальсификации истории, навязывания молодому поколению далеких от реальности представлений об этой войне, о нашем прошлом. Допускать этого ни в коем случае нельзя. Надо вместе отстаивать историческую правду и справедливость, что мы и делаем с нашими коллегами по Парламентскому собранию Союза Беларуси и России, МПА СНГ, ПА ОДКБ. Очередным шагом в этом направлении стало проведение конференции по вопросам сохранения исторической правды с участием российских парламентариев.

Знание истории цементирует общество и укрепляет национальную идентичность. Поэтому в ближайшее время мы проведем парламентские слушания на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР". Мы внимательно рассмотрим процессы, проходившие накануне Второй мировой войны, и проследим, какое влияние они оказывают на современное состояние международной безопасности. Уверен, что выступления специалистов окажутся для многих, особенно для молодых людей, настоящим откровением.

По результатам слушаний, помимо рекомендаций, необходимо подготовить материалы для парламентариев, которые станут серьезной основой для проведения информационно-разъяснительной работы и патриотического воспитания молодежи, что особенно актуально в Год народного единства.

Говоря о других практических задачах депутатского корпуса в избирательных округах, подчеркну, что они остаются неизменными. Совместно с местными органами власти надо оперативно решать поднимаемые гражданами вопросы, а по проблемам системного характера, вызванным пробелами в законодательстве, вносить согласованные предложения по его корректировке.

Самое серьезное внимание надо уделить реализации на местном и региональном уровнях установок главы государства, высказанных на Всебелорусском народном собрании. Особенно по таким ключевым вопросам, как финансовое состояние предприятий и организаций, тенденции на рынке труда, работа жилищно-коммунального хозяйства, контроль за ценообразованием, в том числе на социально значимые товары и лекарственные средства.

Именно от того, как решаются повседневные проблемы граждан, зависят мнение населения об эффективности работы государственных органов и готовность общества поддержать власть в реализации социально-политического курса. По сути, это вопрос доверия народа государству. И мы должны дорожить тем ресурсом доверия, который у нас сегодня есть, ежедневно оправдывая его конкретными делами.-0-