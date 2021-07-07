За последние две недели около 1,5 тыс. афганских военных перешли границу с Таджикистаном

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. За последние две недели около 1,5 тыс. военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана. Такие данные привел постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов сегодня на заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Хасан Султонов проинформировал, что в связи со сложной обстановкой в районе границы с Афганистаном 5 июля под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета Безопасности Республики Таджикистан. "Было поручено направить дополнительные войска в районы таджикско-афганской границы, - отметил постпред Таджикистана. - Глава государства также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. Министру обороны Таджикистана поручено мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном".

"Хотел бы также проинформировать, что 5 июля состоялись телефонные беседы президента Таджикистана с президентом России и президентом Казахстана, в ходе которых главное внимание было уделено резкому ухудшению военно-политической ситуации в Афганистане, - продолжил Хасан Султонов. - Главы трех государств - членов ОДКБ обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном. Они подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей организации".

Постпред заверил, что Таджикистан как страна с самой протяженной границей с Афганистаном принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. "Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, - заявил он. - Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей. В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства - члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа".-0-