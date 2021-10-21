Захарова: ключи от миграционной проблемы лежат не в Москве и Минске, кризис инициирован Западом

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ключи от решения миграционной проблемы лежат не в Москве и Минске - кризис инициирован Западом. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Захарова назвала полным абсурдом недавние высказывания министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера о том, что ключ к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в ЕС через Беларусь лежит в Москве. "Призывы к Минску и Москве пресечь миграционный поток просто несостоятельны", - подчеркнула Мария Захарова.

"Весь мир видит, как развиваются события, кризис на границе нескольких европейских стран, все же вроде очевидно, - сказала официальный представитель МИД РФ. - При этом есть некоторая историческая подоплека, об этом мы поговорим подробнее. Но сочетание этих двух факторов - практически прямая трансляция с границы и исторически уже установленные факты, которые являются причинами создания этой ситуации, - должны в принципе были бы, как мне кажется, снять все вопросы к другим странам, которые не вовлечены в эту историю".

"Подобные обвинения - это абсурд. Где лежат ключи, один ли ключ, много ключей, я сейчас расскажу, но точно не в Москве и в Минске. Они лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего в Вашингтоне и Брюсселе. Потому что первопричины миграционного кризиса инициированы коллективным Западом под руководством США и ведущих стран НАТО силовыми интервенциями в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан", - заявила Мария Захарова.

Она посоветовала немецкому представителю посетить конференцию по проблемам Средиземноморья, которая регулярно проходит в Риме. "И послушать соседей и по Евросоюзу, и по НАТО об их видении сложившейся ситуации, - порекомендовала Мария Захарова. - Эти спровоцированные интервенциями и находящимися вне закона военными кампаниями издержки впредь будут ложиться на сами же западные государства, в том числе в форме волн нелегальной миграции, всплеска терроризма, оргпреступности, межнациональных и межрелигиозных проблем".

"Призывы к Минску и Москве пресечь исход беженцев в той форме, в которой это было преподнесено, просто несостоятельны с учетом действий западной коалиции в регионе Ближнего Востока, Западной Африке и в Афганистане, - продолжила представитель МИД РФ. - Причем здесь Минск и Москва? Как они умудрились соединить эти темы? Все это выглядит как минимум странно: перекладывание обвинений и придумывание каких-то гибридных атак. Мы же видели, как осуществлялась эвакуация в Афганистане, когда без решения насущных жизненных вопросов остались десятки тысяч людей в этой стране. Различными способами, различными путями, по различным каналам теперь они пытаются покинуть территорию своей страны".

Мария Захарова обратила внимание на то, что с помощью миграционного кризиса коллективный Запад провоцирует обострение ситуации в Беларуси. "Второй блок проблем. В этой ситуации нельзя не увидеть очевидного: страны Запада умышленно провоцируют обострение внутриполитической ситуации в самой Беларуси. И на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои пограничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности. Что, тоже никто не понимает разве? Очевидные же вещи", - заявила она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что белорусская сторона неоднократно приглашала ЕС к диалогу по миграционной проблеме. "ЕС вместо подрывной деятельности следовало бы решать вопросы противодействия незаконной миграции в контактах с белорусскими властями, которые неоднократно заявляли о готовности к взаимодействию. Как вы думаете, чем отвечает Евросоюз? Евросоюз отвечает отказом", - констатировала Мария Захарова.-0-