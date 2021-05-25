Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва сделала заявление о совместном заседании палат парламента с участием Президента Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что сегодня утром состоялось заседание Палаты представителей. Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат - Палаты представителей и Совета Республики, - сказала Наталья Кочанова. - Зная о том, что Президент хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение".

Спикер добавила: "Завтра в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где мы встретимся с нашим Президентом".-0-

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