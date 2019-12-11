Законопроект о партиях будет внесен в парламент в ближайшие полгода

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" будет внесен в парламент в ближайшие полгода. Об этом сегодня в Палате представителей заявил депутат Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько выдвинут на должность председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

"Перед комиссией стоит задача дальнейшего совершенствования законодательной базы в целях наиболее полного обеспечения реализации основных прав и свобод граждан, - отметил он. - В ближайшие полгода мы ожидаем внесения в Палату представителей проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, о гражданстве Республики Беларусь. Будет продолжена практика обсуждения законопроектов с участием широкого круга заинтересованных лиц, включая представителей общественных организаций, государственных органов, научного и бизнес-сообщества".

По словам депутата, еще одной актуальной задачей для комиссии является мониторинг действующего законодательства и его правоприменительной практики. "Важными инструментами в этой работе должны стать выездные заседания комиссий, организация круглых столов, семинаров, а также системный анализ обращений граждан и юридических лиц", - добавил Геннадий Давыдько.

Одним из приоритетов работы комиссии станет также активное участие в развитии конструктивного диалога по вопросам прав человека между Беларусью и международными организациями в целях изучения наилучшего мирового опыта.-0-