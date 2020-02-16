16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о партиях может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении в 2020 году. Об этом в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ сообщил министр юстиции Олег Слижевский, сообщает БЕЛТА.

В августе 2019 года завершилось общественное обсуждение проекта закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений". В сентябре он был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в Палату представителей Национального собрания.

По словам министра, законопроект не содержит каких-то кардинальных изменений. "Конечно, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые были бы для них интересны. Определенный компромисс найден, на сегодня мы можем говорить о том варианте законопроекта, который, в принципе, все одобрили", - отметил Олег Слижевский.

Первое чтение законопроекта может пройти уже в этом году, добавил он.

Как сообщалось, проект закона предусматривает совершенствование подходов к созданию и деятельности общественных объединений, политических партий, их организационных структур, союзов. Предлагается упростить получение юридического адреса, распределение получаемых финансовых средств, повысить прозрачность их деятельности. Также планируется изменить подходы к условиям создания и деятельности общественных объединений, имеющих различный статус.-0-