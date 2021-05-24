Замминистра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика посетит Беларусь

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Мозамбик (по совместительству) Александр Сидорук в Мапуту встретился с заместителем министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвешем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы белорусско-мозамбикских отношений, в том числе в контексте предстоящего визита в Беларусь Мануэля Жозе Гонсалвеша, который является сопредседателем совместной белорусско-мозамбикской комиссии по сотрудничеству.
"Он приедет для участия во втором Белорусско-Африканском экономическом форуме, заседании совместной комиссии по сотрудничеству, двусторонних политических консультациях, а также для посещения международной выставки "БЕЛАГРО-2021", - рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.-0-