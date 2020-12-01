Запашный: внутриполитическую обстановку в Беларуси должны нормализовать сами белорусы

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутриполитическая обстановка в Беларуси должна нормализоваться только благодаря самим белорусам. Убежденность в этом высказал в эфире телеканала ОНТ известный российский дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдать за тем, что происходит в Беларуси с равнодушием, наверное, неправильно, невозможно. Я, как русский человек, понимающий, что мы братья, не могу это не пропускать через себя", - поделился Эдгард Запашный.

Он выразил надежду на то, что здравомыслие победит, молодые люди задумаются о конечных целях происходящего. "Потому что для меня на поверхности находится то, что наши с вами страны пытаются развалить. И пытаются развалить уже давно. Беларусь стала вторым объектом внимания после Украины, - сказал Эдгард Запашный. - И я убежден, что у многих горячих голов есть планы на Беларусь".

"Конечно, внутриполитическая обстановка (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) должна нормализоваться только благодаря самим белорусам", - заключил артист.-0-