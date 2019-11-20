Зась обсудил с коллегами из СНГ актуальные вопросы международной и региональной безопасности

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась возглавил белорусскую делегацию на седьмой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, которая состоялась 20 ноября в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Фото Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

Станислав Зась также встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохибом, главами делегаций Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Узбекистана.-0-