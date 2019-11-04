Зась обсудил с польским коллегой проблематику международной безопасности

4 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 4 ноября в Бресте встретился с государственным секретарем, главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совбеза.

Во время встречи

Станислав Зась

Павел Солох

На переговорах обсуждены проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-польского взаимодействия в данной сфере. Стороны затронули текущее положение в сферах контроля над вооружениями и укрепления мер доверия и безопасности.-0-

Фото Вадима Якубёнка