Зась: предложения России НАТО по гарантиям безопасности снизят напряженность у границ Беларуси

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась полагает, что сделанные Россией предложения Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности должны снизить напряженность у границ Беларуси. Об этом он заявил в интервью мультимедийному изданию "Союзники. ОДКБ", сообщает БЕЛТА.

Генеральный секретарь отметил обеспокоенность нарастанием кризисных явлений на границах государств - членов ОДКБ, в том числе активизацией попыток США и стран Европы оказать давление на государства - члены ОДКБ - Россию и Беларусь. Он констатировал, что на западных границах зоны ответственности организации обстановка также далека от стабильной. "Происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств - членов ОДКБ, - указал Станислав Зась. - Эти события не могут не беспокоить и, разумеется, они не остаются без внимания организации. Россия и Беларусь наращивают возможности Региональной группировки войск, проводят совместные учения по возможному отражению агрессии. Началось совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками ВКС России и истребителями ВВС Беларуси западных рубежей ОДКБ. Проводится и ряд других совместных мероприятий".

"Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на Восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться. Войны никто не хочет", - заявил генсек ОДКБ.

Станислав Зась подчеркнул: ОДКБ, как организация, призванная защищать мир и стабильность, всегда выступала против политизации вопросов, связанных с международной безопасностью. "Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам, - сказал он. - В первую очередь это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму. Наша организация на уровне глав государств и министров иностранных дел высказывала готовность к началу диалога, однако ответных шагов так и не последовало. Это наводит на определенные выводы".

Отвечая на вопрос, что, по его мнению, лежит в основе такого подхода НАТО, Станислав Зась отметил: "Нередко возникает впечатление, что в некоторых регионах мира начинают забывать об уроках мировых войн. Хочу напомнить, что сохранение правдивой истории о Великой Отечественной войне остается одной из важных политических и нравственных основ нашей организации. Убежден, что долг человечества - помнить не только о страданиях миллионов погибших и прошедших через ад войны, но и о том, какие обстоятельства стали причиной произошедшей трагедии. Это очень жестокий политический урок, игнорирование которого не сулит миру ничего хорошего. С этой точки зрения примерам политического высокомерия едва ли можно найти рациональное объяснение".-0-