Зась в ближайшее время намерен посетить все государства ОДКБ

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года, намерен в ближайшее время посетить все государства ОДКБ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Станислав Зась встретится с руководством государств, министрами иностранных дел, министрами обороны, секретарями советов безопасности. Все это в планах есть", - сказал Анатолий Сидоров. -0-