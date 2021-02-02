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02 февраля 2021, 15:18

Зась: в отношении карабахского конфликта ОДКБ действовала в соответствии с базовым договором

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива
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2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности действовала в отношении карабахского конфликта в соответствии с базовым договором. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть базовый Договор о коллективной безопасности, где четко прописаны условия и порядок задействования возможностей ОДКБ для оказания помощи тому либо другому государству, - сказал Станислав Зась. - В статье четвертой четко указано, что в случае агрессии, то есть военного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету одного из наших государств, по обращению этого государства ему незамедлительно оказывается всесторонняя помощь, в том числе военная. В этой ситуации не было никакого обращения со стороны Армении за оказанием военной помощи со стороны ОДКБ. Поэтому механизм дальше мы не запускали".

Генеральный секретарь напомнил, что ОДКБ изначально выступала за прекращение боевых действий и решение существующих проблем мирным путем и через достижение договоренностей. "Эта позиция не изменилась", - подчеркнул он.

"Мы приветствуем те договоренности, которые достигнуты, и тот путь, который был выбран сторонами, вовлеченными в конфликт, - это трехсторонние договоренности, которые позволили прекратить кровопролитие и избежать еще большей трагедии", - заявил Станислав Зась.-0-

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