Заседание СМИД ОДКБ пройдет 22 мая в Бишкеке

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится 22 мая в Бишкеке, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Заседание пройдет в узком и расширенном составе. В первой части министры обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности, обсудят деятельность организации в сложившихся условиях", - отметил пресс-секретарь.

В расширенном составе планируется рассмотреть и подписать документы, которые затрагивают различные сферы деятельности ОДКБ. В их числе - перечень совместных заявлений в 2019 году. Ожидается, что будут одобрены проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы", "О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", а также приняты решения СМИД ОДКБ "О плане консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года - первое полугодие 2020 года" и "О регламенте информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ".

"В общей сложности проект повестки дня СМИД ОДКБ содержит восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации", - добавил пресс-секретарь.

Накануне в Минске исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил журналистам, что 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ будет решаться вопрос о назначении генерального секретаря организации. По его словам, будет обсуждаться назначение на пост главы ОДКБ представителя Беларуси, госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. Валерий Семериков напомнил, что к Республике Беларусь очередь занимать должность генерального секретаря переходит 1 января 2020 года. Сегодня эту позицию должен замещать представитель Армении, но случился форс-мажор. "Думаю, 22 мая будет принято окончательно решение по назначению. У нас одна кандидатура внесена на согласование, и многие президенты ее одобрили. Мы будем этот вопрос предметно и конкретно обсуждать", - отметил и.о. генсекретаря ОДКБ.

Как сообщалось, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась был предложен на пост генерального секретаря ОДКБ. Белорусскую кандидатуру уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сохраняются только сложности во взаимодействии по данному вопросу с Арменией, которая ранее досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с соответствующего поста, но опять настаивала на назначении своей кандидатуры.-0-