Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести 3 апреля 2020 года в Алматы, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы обсуждаем только предварительный план предстоящего заседания. Предположительно, оно пройдет в Алматы 3 апреля 2020 года. Это предложение казахстанской стороны, оно было поддержано всеми. Важные документы, которые будут там обсуждаться, в основном касаются сферы гуманитарного и политического взаимодействия", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, во время заседания СМИД будут подведены итоги межмидовских консультаций в 2019 году, а также намечен план их проведения в 2020 году. "Межмидовские консультации проводятся регулярно, примерно раз в два месяца. На повестку дня выносятся актуальные вопросы международной деятельности Содружества, - отметил Сергей Лебедев. - И мне представляется, что это будет один из основных вопросов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ".-0-