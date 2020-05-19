Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести осенью в Минске

19 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в октябре - ноябре в Минске в очном формате. Такое решение принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

С предложением провести очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске в очном формате выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Я бы хотел предложить, чтобы мы сегодняшний совет рассматривали в качестве экстерриториального совета. С учетом председательства Беларуси в ЕАЭС я очень рассчитываю на проведение встречи глав государств - членов ЕАЭС в очном формате и предложил бы ее провести в Минске в то время, когда вы сможете приехать", - отметил белорусский лидер. Он добавил, что подобного рода мероприятия по линии ЕАЭС не проводились в белорусской столице в последние 5 лет.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что его инициатива не исключает при необходимости организацию заседания совета в формате видеоконференции до того, как состоится очная встреча.

Участники заседания согласились с предложением главы белорусского государства. Конкретная дата мероприятия будет определена позже.-0-