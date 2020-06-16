Зеленскому передано приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

На встрече шла речь о состоянии и перспективах развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также о подготовке к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в Гродно. Обсуждены также итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

"Украинской стороне передано приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - отметили в посольстве.

Кроме того, украинской стороне для главы государства и его супруги переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси. В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины Александр Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость народов Беларуси и Украины, а также пожелал, чтобы эти вышиванки стали оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами, рассказали в посольстве.-0-