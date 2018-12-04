Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси в ближайшее время - посол Грузии

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с главой белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.
"Огромное вам спасибо, что нашли время встретиться, - подчеркнул дипломат. - Я прекрасно понимаю, что значит эта встреча. Спасибо, что поздравили нашего нового Президента, и сделали это одним из первых".
"Саломе Зурабишвили передала вам огромный привет и пожелания здоровья, счастья. Она будет стараться встретиться с вами в ближайшее время. Когда это будет возможным, мы будем определять в дальнейшем", - сказал Валерий Кварацхелия.
Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам встречи с главой белорусского государства, посол Грузии отметил: "Это была очень важная встреча с человеком, который очень хорошо, с пониманием относится к Грузии. Разговор шел и по политическим вопросам. У нас проводится политика взаимопонимания, взаимопомощи друг другу". Посол добавил, что рассматривалась тематика торгово-экономического сотрудничества, где также имеется хорошая динамика.
Отдельно обсуждался вопрос туристического обмена. В этом году количество белорусских туристов, которые побывали в Грузии, возросло на 45%, и Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.
"Вопросов было много, и по всем вопросам, которые я задал, получил ответы и понимание. Это очень важно. И еще раз было подчеркнуто, что между Беларусью и Грузией закрытых тем нет", - заявил он.
Валерий Кварацхелия обратил внимание, что в ходе визита вице-премьера Михаила Русого в Грузию прошли встречи с руководством страны и в числе обсуждаемых были вопросы обмена визитами. Так, в начале будущего года ожидается визит главы грузинского МИД, а весной - премьер-министра этой страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4231 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.128 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN