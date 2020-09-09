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09 сентября 2020, 12:03

Александр Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси

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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен Генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз хочу напомнить, пользуясь случаем, для особо "просвещенных", которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений: наверное, это естественный процесс (кадровые назначения. - Прим. БЕЛТА) после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря об Андрее Шведе, Президент отметил, что это, наверное, самый подготовленный человек к этой должности, он прошел многие ступени в правоохранительных органах, работал и в прокуратуре. "Думаю, что это будет правильное назначение на должность генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко поручил направить необходимые документы на согласование в Совет Республики Национального собрания. Он также попросил утром 10 сентября собрать центральный аппарат Генеральной прокуратуры, пригласить областных прокуроров. "Я лично приеду и представлю генерального прокурора. Тем более, что есть о чем поговорить, пусть накоротке, с сотрудниками центрального аппарата", - сказал Президент.

"Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать (вы знаете, какие это средства массовой информации), что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно. Выросло новое поколение людей, специалистов. Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пожелал Андрею Шведу успехов в работе. "Нет необходимости мне как-то вас наставлять в новой должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься. А завтра утром поговорим с вашими коллегами, достойно Александра Владимировича (Конюка. - Прим. БЕЛТА) проводим. Думаю, он принесет нам немало пользы", - резюмировал глава государства.

Швед Андрей Иванович родился в 1973 г. в д.Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области. В 1996 году окончил Белорусский государственный университет.

В 1996-1998 годах работал на различных должностях в органах прокуратуры Минска.

В 1998-1999 годах - прокурор отдела прокуратуры Республики Беларусь по надзору за следствием в органах внутренних дел.

В 1999-2003 годах - старший прокурор отдела прокуратуры Республики Беларусь по надзору за расследованием уголовных дел и исполнением законов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В 2003-2004 годах - заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией управления республиканской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В 2004-2005 годах - начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией управления республиканской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В 2005-2006 годах - начальник управления правового обеспечения, информации и общественных связей республиканской прокуратуры.

В 2006-2010 годах работал начальником экспертно-правового отдела Государственного секретариата Совета Безопасности.

В 2010-2011 годах - заместитель генерального прокурора Республики Беларусь.

В 2012-2013 годах - первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь.

С апреля 2013 года по настоящее время работал в должности председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.-0-

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