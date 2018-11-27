Автодорогу М10 будут реконструировать на принципах государственно-частного партнерства

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильная дорога М10 (Речица-Калинковичи) будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено указом №461 "О реконструкции автомобильной дороги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Документ определяет условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 (Речица-Калинковичи) протяженностью 85 км (109,9-195,15 км).
Исходя из международной практики, при поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера.
Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет. По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства.
Во время реализации первого проекта государственно-частного партнерства предполагается использовать лучшие мировые стандарты и подходы, направленные на повышение безопасности и развитие транспортной инфраструктуры региона.-0-
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