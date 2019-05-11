БелАЭС войдет в состав ГПО "Белэнерго"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ №172 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 мая, сообщили БЕЛТА в
Данное решение принято с целью повышения эффективности организации эксплуатации атомной электростанции и создания единого технологического комплекса Белорусской энергетической системы.-0-
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