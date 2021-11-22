22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит второй рейс по возвращению беженцев на родину. Об этом сообщил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - отметил Александр Лукашенко.

Но, обратил внимание глава государства, попавшие в Беларусь беженцы, которые стремятся в страны Европейского союза, не хотят возвращаться на родину. Белорусская сторона готова оказать поддержку в этом вопросе, подчеркнул Президент. Как и в вопросе легального попадания в ЕС.

"Хотят они в Германию, Польшу - мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), вопрос в воссоединении семей, - заметил Александр Лукашенко. - Еще раз подчеркивают откровенно: всех, кто хочет вернуться домой, мы будем возвращать домой. Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда, мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, в Польшу, мы вас будем поддерживать".

Как сообщалось, 18 ноября первый самолет с беженцами вылетел в Ирак из Национального аэропорта Минск. Авиарейс был организован по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту находилось около 400 иракских мигрантов.-0-