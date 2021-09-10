Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства. Накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран.

"В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры - они тоже должны соответствовать нашим договоренностям", - отметил белорусский лидер.-0-