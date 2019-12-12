Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития экономических отношений - Лукашенко

12 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития торгово-экономических отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень добрые связи. Они основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают".

Глава государства с удовольствием констатировал, что руководители вьетнамского парламента регулярно посещают Беларусь. "Ваши председатели у нас в Беларуси постоянные гости, - отметил он. - Я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям".

В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула, что рада совершить визит в Беларусь. "Это очень красивая страна", - сказала она.

Председатель Национального собрания передала главе белорусского государства приветствие от Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и приглашение еще раз посетить эту страну.

Парламентская делегация Вьетнама посещает Беларусь 12-14 декабря. Во время визита состоятся встречи со спикерами Совета Республики и Палаты представителей Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Парламентарии Вьетнама планируют посетить Минский автомобильный завод и предприятие "Адани", которое выпускает досмотровое рентгеновское, медицинское рентгенодиагностическое оборудование, настольные аналитические приборы. В программе визита также посещение средней школы №201 Минска.

Товарооборот между странами в январе-сентябре составил $153,4 млн (за весь 2018-й - около $115 млн), при этом белорусский экспорт достиг почти $84 млн. Беларусь поставляет во Вьетнам калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, двигатели, лекарства, изделия из металлов, мясо-молочную и алкогольную продукцию. Из Вьетнама импортируются мобильные телефоны, офисное оборудование, морепродукты, рис, орехи, изделия легкой промышленности, натуральный каучук, переработанные тропические фрукты, чай, кофе.-0-