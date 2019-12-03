Беларусь не меняет свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии - Лукашенко

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь не меняет свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку, активно взаимодействуем в международных организациях. Не меняется позиция Беларуси по вопросу территориальной целостности вашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Минск готов и впредь оказывать Белграду необходимое содействие на различных международных площадках. "Если мы в чем-то можем вам помочь, вы скажите - мы обязательно это сделаем. В свою очередь мы рассчитываем на поддержку со стороны наших сербских друзей по принципиальным для нас вопросам", - отметил глава государства.-0-