Беларусь организует оздоровление и спортивные сборы для 458 детей из Сирии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервный фонд Президента Беларуси выделит средства на отдых и оздоровление 415 детей из Сирии в мае-июне 2019 года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 12 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Программа пребывания предусматривает оказание детям санаторно-оздоровительных услуг на базе лагеря, проведение экскурсионно-культурных и спортивно-массовых мероприятий в Минске и регионах страны.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на организацию для 43 детей-спортсменов из Сирии совместных учебно-тренировочных сборов на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва в апреле 2019 года. Программа их пребывания в том числе предусматривает проведение спортивно-оздоровительных и экскурсионно-культурных мероприятий в городах Беларуси.

Приглашение детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарной сфере, а также укрепление позитивного имиджа Беларуси в мире.-0-